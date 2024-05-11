Gazeteci Dolmuş Şoförü Tarafından Ölümle Tehdit Edildi

Afyonkarahisar'da şehir trafiği ve dolmuşçu esnafı üzerine yazdığı köşe yazısının ardından bir dolmuş şoförü tarafından ölümle tehdit edilen gazeteci emniyete suç duyurusunda bulunurken, polis şikayet üzerine gazeteciye 'hayatıyla oynarız' şeklinde tehditler savuran kişiyle ilgili harekete geçti.

Kentte yerel yayın yapan bir internet haber sitesinde çalışan gazeteci Kudret Kuş geçtiğimiz Perşembe günü şehir trafiği ve bu trafikte dolmuşçuların hataları üzerine bir köşe yazısı yazdı. Kuş yazısında dolmuş şoförleri hakkında vatandaşlardan gelen şikayetlerini de dile getirerek olaya bir çözüm bulunmasını istedi. Köşe yazısının ardından Ataköy-Çarşı hattındaki bir dolmuşta şoförlük yaptığı öğrenilen Tarık Ç. isimli şahıs internet sitesinin sosyal medya hesabına 'Merhaba Ataköy durağında dolmuşçuyum ben. Kuş soyisimli arkadaş dolmuşçular hakkında yazı paylaşmış. Bizi karşı karşıya getirin bu arkadaşla olayları tartışalım. Biz hiçbir şey yazmıyor ve paylaşmıyoruz, insanlar bize farklı gözle bakıyor. Bir nevi bu arkadaş ekmeğimizle oynuyor. Biz ekmeğimizle oynayanın hayatıyla oynarız. Bir ekmek, bir namus bizde' şeklinde mesaj yazdı.

Site yönetimi ve Kuş ise gelen ölüm tehdidi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. Gazetecinin şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise vatandaşların en fazla şikayet ettiği Ataköy-Çarşı ve Bayındırlık-Otogar hattında faaliyet gösteren dolmuş şoförlerine yönelik denetim başlattı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, ölüm tehdidinde bulunan Tarık Ç.'nin ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR