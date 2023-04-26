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Freni boşalan tır yan devrildi

Freni boşalan tır yan devrildi

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu sürücü ağır şekilde yaralandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu sürücü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu-Tortum Karayolu Aksu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu Asif Mirzaliyev (42) yönetimindeki plastik ham madde yüklü 77-D0-485 plakalı freni boşalan tır kaza yaptı. Yan yatan tırda sürücü Mirzaliyev ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulans ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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