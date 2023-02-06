Fırtınada mahsur kalan 16 vatandaş ekiplerce kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Fırtınada mahsur kalan 16 vatandaş ekiplerce kurtarıldı Uşak'ta dağda fırtına sonrası mahsur kalan 16 vatandaş İl Özel İdare ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Fırtınada mahsur kalan 16 vatandaş ekiplerce kurtarıldı UŞAK - Uşak'ta dağda fırtına sonrası mahsur kalan 16 vatandaş İl Özel İdare ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Uşak'ta Murat Dağı'ndan Banaz ilçesine seyir halinde olan 3 araç, fırtına nedeniyle dağda mahsur kaldı. Vatandaşlar dağda mahsur kaldıklarını ekiplere bildirdi. İhbarlar sonrasında bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yol açma çalışmalarının ardından araçlarda mahsur kalan 16 kişiyi kurtararak Banaz'a getirdi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç Jandarma Fırtına Banaz Uşak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fırtınada mahsur kalan 16 vatandaş ekiplerce kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.