İnsan kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Mersin'de insan kaçakçılığı yapmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de insan ticareti suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk'un (35), Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskında Aruk'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi. - ADANA