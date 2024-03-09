FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' operasyonu kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında bilgi vererek polisleri tebrik etti.
FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; 30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'KISKAÇ-10' operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelinin Ankara'ya teslim edildiği öğrenildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ