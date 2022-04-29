FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı - Haberler

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FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan bir diğer operasyonda ise yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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