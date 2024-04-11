Fethiye'de silahlı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Fethiye'nin Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan D.Y. ve N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden D.Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA