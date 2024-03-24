Fethiye'de düşen kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken düşüp, mahsur kalan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na bir arkadaşıyla giden M.T. (52) yürüyüş yaparken düştü. Düşen M.T'nin ayağında oluşan şişlik nedeniyle hareket edememesi üzerine arkadaşı durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesinin ardından M.T., sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA