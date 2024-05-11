Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs çekiç ve satırla direnerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ise çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Fatih'te bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, adrese yaptıkları operasyonda kendilerine çekiç ve satırla direnen uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde yürüttükleri çalışmalarda Molla Gürani Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekiplerine çekiç ve satırla saldırdı

Adrese yapılan operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen K.A.H. isimli uyuşturucu taciri, adresinden çıktığı sırada elindeki satır ve çekiçle polis ekiplere direndi. Uyuşturucu taciri daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerinin adreste yapılan aramada 63 adet tramadol, 17 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Fatih Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title