Fal Uygulamalarının Kurucusu Sertaç Taşdelen Gözaltına Alındı

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil fal uygulamaları ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden suçtan gelir elde ettiği belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda fal uygulamaları ile bu uygulamalara ait internet siteleri üzerinden yürütülen falcılık faaliyetleri kapsamında suçtan gelir elde edildiği belirlenerek, mobil uygulamaların bir şirket üzerinden işlem yürütülüp organize edildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde işlemler kapsamında Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna muhalefet, 'yasak cihaz ve programlar', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarının işlendiği belirlendi. Bu kapsamda 2 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet tablet, 7 adet bilgisayar, 1 adet harici hard disk, 1 adet USB ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri 107 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen 2 araç, 2 deniz aracı ve 2 şirkete mal varlığına el koyma tedbiri işlemi uygulandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL