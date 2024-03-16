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Kastamonu'da şehit annesinin evinde yangın: Yaralı var

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Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde, şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan şehit annesi Fatma Tepe, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangında şehit annesi Fatma Tepe dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralanan şehit annesi Fatma Tepe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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