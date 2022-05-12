Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada çeşitli markalarda 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada çeşitli markalarda 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmasında Yeşilköy Mahallesinde ikamet eden K.K. isimli şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine şahsın evinde yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ile ilgili K.K. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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