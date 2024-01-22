Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'de elinde bulundurduğu 74 parça tarihi eseri satmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikova İlçesi'nde şüpheli 1 şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Beylikova İlçesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıs elinde bulundurduğu 46 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeyi, 9 adet yüzüğü ve 19 adet objeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR