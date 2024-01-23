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Eskişehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Zanlı Yakalandı

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Eskişehir'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırının zanlısını yakalayarak gözaltına aldı. Olayda silahlar ele geçirildi.

Eskişehir'de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesinde meydana gelen saldırıda C.A. isimli şahsın silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T. isimli şüpheliyi yakalarken, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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