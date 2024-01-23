Eskişehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesinde meydana gelen saldırıda C.A. isimli şahsın silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T. isimli şüpheliyi yakalarken, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirdi. - ESKİŞEHİR