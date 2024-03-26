Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 117 okul servisi ve şoförü kontrol edildi.

Eskişehir'de belirli tarihleri arasında okul çevrelerinde ve okul servislerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, toplam 45 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımaktan dolayı toplam 540 TL trafik idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise toplam 72 adet okul servis araç kontrol edildi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR