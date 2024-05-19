Eskişehir'de bin 875 şüpheli sorgulandı, uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 875 şüphelinin sorgulandığı uygulamalarda aranması olan 2 şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 95 personel ve 1 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla saat 21.00-23.00 arasında il genelinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada bin 875 şüpheli sorgulanırken, 1 şüphelinin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı, 3 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca 1 şüpheliden 10 extacy ve 4,80 gram bonzai, 1 başka şüpheliden de 0,67 ve 0,47 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 38 umuma açık yerin denetlendiği ve 1 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR