Eskişehir'de Araçlara Yapılan Denetimde 2 Sürücüye Para Cezası

Eskişehir'de araçlarla şehir manzarasına gelerek çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik yapılan denetimde, 2 araç sürücüsüne 11 bin 80 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde araçlarla şehir manzarasına gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 21 araç ve 77 şahıs sorgulanırken, 1 araç sürücüsüne 'Alkollü Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne de 'Dur İhtarına Uymamak' ve 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek' suçları çerçevesinde işlem yapıldı. İşlem yapılan 2 araç sürücüsüne toplamda 11 bin 80 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR