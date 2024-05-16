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Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parka Cezai İşlem

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik yapılan denetimlerde toplam 739 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik yapılan denetimlerde toplam 739 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 11 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 70 bin 829 TL, 109 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 75 bin 210 TL ve 823 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 593 bin 400 TL ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 739 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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