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Eskişehir'de 538 Araç Sürücüsüne 1 Milyon 252 Bin TL Para Cezası

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mart il 24 Mart tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde denetim düzenlendi. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye 1 milyon 252 bin 475 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 83 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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