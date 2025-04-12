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Eski Sevgilisinin Akrabaları Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi

Eski Sevgilisinin Akrabaları Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi
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Adana'da eski sevgilisinden 470 bin lira borç alıp geri alamayan Seçkin Kahya, avukat olan eski sevgilisinin akrabaları tarafından öldüresiye darp edildiğini ve sürekli tehditler aldığını iddia etti. Darp ve tehdit anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da 470 bin lirayı borç verip alamadığı avukat olan eski sevgilisinin akrabaları tarafından öldüresiye darp edildiğini ileri süren şahıs, sürekli tehdit edildiğini iddia etti. Şahsın darp ve tehdit edilme anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Seçkin Kahya (45), avukat S.D. (27) ile bir süre sevgili oldu. Bu süre içinde S.D., ailesine vermek üzere Kahya'dan parça parça halinde 470 bin lira aldı. Kahya ise para karşılığında senet yaptı. Bir süre sonra sevgilisinden ayrılan Kahya, parayı isteyip alamayınca icraya başvurdu. Evine icra gelen Avukat S.D.'nin yakınları Kahya'ya saldırıp darp etti. Hastanelik olan Kahya, tedavi oldu. Ancak olaylar bununla da kalmadı. Kahya ile evleri yan yana olan avukatın ailesi, bu kez de tehdit etmeye başladı. İddialarla ilgili konuşan Kahya, hem darp edildiği hem de tehdit edildiği anların yer aldığı görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek paylaştı.

Yediği dayak yüzünden beyin kanaması riski geçirdiğini belirten Seçkin Kahya, "Evimi boşalttım, ailemle şu anda dışarıda başka yerlerde kalıyoruz. Bunların hepsinin azmettiricisi avukattır. Sayısız dilekçe verdik, tehdit mesajlarını delil olarak sunduk ancak maalesef halen bu kişiler dışarıda geziyor. Ailemi tehdit ediyor" dedi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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