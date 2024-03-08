Esenyurt'ta Mobilyacılar Çarşısı'nda Yangın Çıktı

Esenyurt'ta bulunan Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir işyerinin çatısında yangın çıktı. Çatıdan yoğun duman ve alevler yükselirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda çıktı. Bir işyerinin çatısında başlayan kısa sürede büyüdü. Çatıdan alevler yükselirken duman etrafı kapladı. Yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Müdahalenin ardından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. - İSTANBUL