Esenyurt'ta Kıyafet Yangını: Araçlar Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta bir şahıs, yaşlı bir kadının sokakta sattığı kıyafetleri ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler 2 aracı kullanılamaz hale getirirken, binaya da sıçrayan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurt'ta bir şahıs, yaşlı bir kadının sokakta sattığı kıyafetleri ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler 2 aracı kullanılamaz hale getirirken, binaya da sıçrayan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, yaşlı bir kadının sokakta sattığı kullanılmış kıyafetleri ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen ateş, çevrede bulunan park halindeki iki araca sıçradı. Araçlar dakikalar içerisinde alev topuna dönerken, durumu gören çevredeki vatandaşlar balkonlardan su atarak müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Araçların patlamasından korktuk"

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Erhan Alıcı, "Gece 04.00 sıralarında seslere uyandık. Dışarı çıktığımızda kıyafetlerin yandığını ve iki araca sıçradığını gördük. Çevredeki komşular balkon ve camlardan su dökmeye başlayınca yangın etkisini bir nebze kaybetti. Bizde araçların patlamasından korktuğumuz için çok fazla yaklaşamadık. Tabi hemen itfaiyeyi aradık ve kısa sürede gelerek yangını söndürdüler. Daha önce şikayette bulunmuştuk buradaki kıyafetler hakkında ama alınmamıştı. Bizde 15 yaşlarında bir çocuğun bu kıyafetleri yaktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere şikayette bulunduk, umarım kısa sürede bir gereli işlemler yapılır" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Gece saatlerinde başlayan yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir gencin kıyafetlerin yanına giderek bir süre beklediği, ardından ise olay yerinden ayrılması ile alevlerin büyüdüğü görüldü. Alevlerin araçlara da sıçramasıyla yangın metrelerce yükseldiği de görülürken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL