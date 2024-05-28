Esenyurt'ta Genç Adam Öldürüldü, Zanlı Bursa'da Yakalandı
Esenyurt'ta yaşanan olayda Burak Tatlıdede isimli genç, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, Bursa'da yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta geçtiğimiz gün Burak Tatlıdede isimli genci öldüren zanlı, Bursa'da yakalandı.
Esenyurt'ta 26 Mayıs günü yaşanan olayda Burak Tatlıdede isimli genç, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda Alican Bakır ise yaralanmıştı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fahrettin Ö. olduğunu belirledi. Zanlı Fahrettin Ö., polisin çalışması sonucu dün Bursa'da yakalandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede'nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında aynı yere gelerek pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan pompalı tüfek dehşetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Tatlıdede'nin yeni tahliye olduğu ve yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi. - İSTANBUL