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Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Sokak Ortasında Kavga Etti

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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çift, sokak ortasında birbirine girdi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, sokak ortasında birbirine girdi. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma gececi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davaları bulunan karı koca sokak üzerinde konuşmak için buluştu. Adam buluşmaya kız kardeşini de getirirken, taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle polis ekipleri sokağa sevk edildi. Tartışma sürerken kadınlardan biri diğerini yere düşürdü. Bunun üzerine taraflar birbirine girerken polis ekipleri duruma güçlükle müdahale etti. Tartışmanın nedeni bilinmezken yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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