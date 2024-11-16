Üye Girişi
Haberler

Esenler'de Banka Soymaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Esenler'de Banka Soymaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler'de bir banka şubesine yangın merdiveninden giren şüpheli, para bulamayınca kaçtı. Polisi tarafından yakalanan şüphelinin 20 dakika boyunca içeride dolaştığı ve güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde yangın merdiveninden bir banka şubesine giren ve içeride para bulamayınca kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Banka şubesinde yaklaşık 20 dakika boyunca para arayan şüpheliyi parmak izi ele verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim 2024 tarihinde Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanlar çekmecelerin karıştırıldığını ve elektronik cihazlara zarar verildiğini gördü. Bunun üzerine banka çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bankada bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde ekipler, şüphelinin yangın merdivenlerinden içeriye girdiğini ve bir süre içeride dolaştıktan sonra dolap ve çekmeceleri karıştırdığını gördü. Görüntülerin devamında, yaklaşık 20 dakika boyunca içeride kalan şüphelinin bir şey bulamayınca geldiği yangın merdivenini kullanarak buradan ayrıldığı belirlendi. İncelemelerin devamında parmak izi çalışması yapan ekipler, şahsın kimliğinin Soner M. olduğunu tespit etti. Hakkında 3 suç kaydı bulunan şüpheli M., Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Soner M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Tarihi konakta yapılan hazırlıklar ziyarete damga vurdu

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.