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Erzurum'da trafik kazası: 14 yaralı

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Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.

Erzurum'da trafik kazası: 14 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki kazada bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Halk otobüsü şoförü uzun süre şok üzerinden atamadı ve koltuğundan kalkamadı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri geldi. Miraç Ü. kullandığı 25 ADJ 897plakalı otomobil, Kemal U. yönetimindeki 25 M 0017 plakalı minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsünün karıştığı kazada polis bir taraftan yaralılarla ilgilenirken bir yandan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.

Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra gelen çekici ve vinçler kazaya karışan araçları olay yerinden çekti ve yol trafiğe açıldı.

Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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