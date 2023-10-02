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Erzurum'da İran uyruklu şahıstan sentetik uyuşturucu çıktı

Erzurum'da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla İran uyruklu bir şahsı gözaltına aldı. Şahsın midesi ve bağırsağında yapılan röntgen sonucunda çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucunda şahsın vücudundan 603,35 gram afyon sakızı ve 111,35 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.