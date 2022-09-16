Erzincan haber: Erzincan Emniyeti dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendiriyor

Erzincan 3. sayfa haberi | Emniyet güçleri sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında vatandaşları bilgilendirerek hem sözlü uyarı yapıyor hem de broşür dağıtıyor.

Emniyet güçleri sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında vatandaşları bilgilendirerek hem sözlü uyarı yapıyor hem de broşür dağıtıyor.

Erzincan'da kurulan semt pazarlarında vatandaşlar alışveriş yaparken polisler de halkı sahte para hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttılar.

Toplum Destekli Polisler, yankesicilik, dolandırıcılık, sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgiler içeren broşür dağıtımı yaptı. Vatandaşlara şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesinin olaylara erken müdahale açısından önemli olduğu belirtildi.

Broşür dağıtan ekipler, ayrıca sahte paranın nasıl anlaşılacağına yönelik bilgileri de vatandaşlara tek tek anlatarak parayı hemen cebine koymamalarını, gerekirse tek tek kontrol edilmesi gerektiğini ve şüphelendikleri şahıs/şahıslar hakkında ise polisi aramaları gerektiği ifade edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, özellikle sahte paralarda 100 ve 200 TL'lik banknotlarda daha fazla sahte para ihtimali olduğunu dolayısıyla toplu para alışverişlerinde ve şüphe durumunda mutlaka pazardaki ekiplere haber verilmesi gerekiyor. Polisler mümkün olduğu kadar pazar içerisinde vatandaşların arasına katılarak sözlü bilgilendirmenin yanında hazırlanan el broşürlerini de dağıtıyor. - ERZİNCAN