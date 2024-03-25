Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin akabinde Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN