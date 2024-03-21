Erzincan'da Polisleri Görünce Kaçan Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da polisleri görünce yaya olarak kaçan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 4.95 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan ortak çalışmada ekipleri görünce üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçan E.M. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 6 parça halinde toplam 4.95 gram sentetik kannobinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

E.M. isimli şüpheli şahıs Türk Ceza Kanunu 188. maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN