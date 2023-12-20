Erzincan'da Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı
Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin evinde hint keneviri yetiştiriciliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda, kenevir bitkileri, tohumlar ve yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.
Erzincan'da evinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçede 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN