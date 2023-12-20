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Erzincan'da Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı

20 Aralık 2023 14:42 Güncelleme: 14:44 Abone Ol

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin evinde hint keneviri yetiştiriciliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda, kenevir bitkileri, tohumlar ve yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.