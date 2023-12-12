Erzin'de doğal gaz borusu döşeme çalışması sırasında araç kanala düştü

Hatay'ın Erzin ilçesinde Aksa Doğalgaz, doğal gaz borusu döşemek için açtığı kanala hafif ticari araç düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Aksa Doğalgaz, doğal gaz borusu döşemek için açtığı kanala hafif ticari araç düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Erzin ilçesine bağlı Ertan Yülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Şenküçük Volkswagen marka 31 YM 034 plakalı hafif ticari aracıyla ilerlediği sırada Aksa Doğalgazın doğal gaz borusu döşemek için açtığı kanala düştü. Olayın Erzin Devlet Hastanesi yakınlarında olması nedeniyle özel güvenlik personeli yardıma koştu. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. - HATAY