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Elektrik panosunda kırmızı reçeteli uyuşturucu hap çıktı

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Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda elektrik panosu içerisine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Elektrik panosunda kırmızı reçeteli uyuşturucu hap çıktı

ADANA - Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda elektrik panosu içerisine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheliler N.S.ve L.K.'ninkaldığı eve baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, damdaki elektrik panosu içerisine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.

"Satıcı değil, içiciyiz"

Gözaltına alınan N.S. ve L.K., emniyete götürüldü. Şüpheliler, sorgularında, "Yakalanan hapları içmek için tanımadığımız bir kişiden satın aldık. Biz içiciyiz, satış yapmıyoruz" dedi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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