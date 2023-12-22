Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanan otomobil, alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 34 COS 626 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.