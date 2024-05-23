Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da otobüsten düşen vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halindeki bir otobüsten düşen vatandaşın ayağı otobüsün tekerleğinin altında kaldı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da seyir halindeki otobüsten düşen vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı.

Kaza, merkeze bağlı Balakgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir vatandaş, seyir halindeki halk otobüsünden düştü. Düşmesinin ardından vatandaşın ayağı otobüsün altında kaldı. Kazayı fark eden şoför, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title