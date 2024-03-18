Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için okul önü ve çevrelerinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Elazığ merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile birçok okulun önü ve çevresinde uygulama yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. - ELAZIĞ