Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. - ELAZIĞ