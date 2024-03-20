Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki plakasız motosiklet ile 23 BL 383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ