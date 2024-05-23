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Elazığ'da freni patlayan kamyonet aydınlatma direğine çarptı

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Elazığ'da freni patlayan kamyonet, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aracın hemen arkada bulunan çay ocağında oturanların arasına dalmadan direğe çarparak durması faciayı önledi.

Elazığ'da freni patlayan kamyonet, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aracın hemen arkada bulunan çay ocağında oturanların arasına dalmadan direğe çarparak durması faciayı önledi.

Kaza, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 23 EL 589 plakalı kamyonetin freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın aydınlatma direğinin arkasında bulunan çay ocağındaki vatandaşların arasına dalmaması faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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