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Elazığ'da 50 Bin Dal Boş ve 12 Bin 800 Dal Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 50 bin dal boş ve 12 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50 bin dal boş ve 12 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 22 Mayıs'ta 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 50 bin dal boş ve 12 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Makaron Elazığ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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