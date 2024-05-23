Elazığ'da 50 Bin Dal Boş ve 12 Bin 800 Dal Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50 bin dal boş ve 12 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 22 Mayıs'ta 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 50 bin dal boş ve 12 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ