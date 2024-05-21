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Elazığ'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 19 şahıs yakalandı ve çeşitli silahlar ile mühimmatlar ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafında yapılan çalışmada, 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 19 şahıs yakalandı. Uygulamada, 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 318 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 11 adet kartuş ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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