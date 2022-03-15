Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisarbey Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki haftadan beri sürdürdüğü çalışmanın ardından aralarında bir polis memuru ile inşaat mühendisinin de bulunduğu C.G., M.K., T.S.D. ve T.Y. isimli 4 şahıs Yeşilçam Köyü Karşı Tepe mevkiinde ekskavatör ile kaçak kazı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kuru sıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen kilit, 3,50 gram metamfetamin maddesi, değişik markalarda çok sayıda içki şişesi, kaçak sigara, TAPDK bandrolü ile yabancı ülkeye ait bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y isimli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Haberler

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