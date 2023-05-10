Ekipler hem bilgilendirme hem de denetim yaptı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde trafik polisi ve jandarma ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde trafik polisi ve jandarma ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdi.

Ekipler ilçede, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyası çerçevesinde bilgilendirme yaptı. "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" içerikli broşürleri sürücülere dağıtan ekipler, trafikte emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlar ile ilgili toplumsal desteği arttırmak üzere bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra etti. - AFYONKARAHİSAR