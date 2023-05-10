Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ekipler hem bilgilendirme hem de denetim yaptı

Ekipler hem bilgilendirme hem de denetim yaptı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde trafik polisi ve jandarma ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde trafik polisi ve jandarma ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdi.

Ekipler ilçede, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyası çerçevesinde bilgilendirme yaptı. "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" içerikli broşürleri sürücülere dağıtan ekipler, trafikte emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlar ile ilgili toplumsal desteği arttırmak üzere bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title