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Gaziantep'te Ehliyetsiz Sürücü ve Arkadaşı Trafik Polislerine Mukavemette Bulundu

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilere 15 bin 989 TL ceza kesildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, N.C.Ç. idaresindeki 27 EM 913 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen N.C.Ç. ve arkadaşı M.O.K., uygulama noktasında görevli trafik polislerine mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan N.C.Ç. ve M.O.K., isimli şüphelilere Karayolları Trafik Kanunun 36/3-a ve 47/1-a maddeleri gereğince 15 bin 989 TL ceza kesilirken, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Ceza Gözaltı Trafik 3.Sayfa Haberler

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