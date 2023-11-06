Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, skunk ve ruhsatsız av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve malzemeler ele geçirildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği ile bazı adresler ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 1,39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu içme kağıdı, hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.