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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 18,59 Gram Uyuşturucu ve 5 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 şahsın üzerinde 18,59 gram uyuşturucu ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince 2 şahsın üzerinde 18,59 gram uyuşturucu ile 5 sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri S.Ç.'yi durduran polis, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, şeffaf poşet içerinde 18,59 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri, Zati Yörüker Caddesi'nde durdurdukları T.Ü.'nün üst aramasında da 5 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan T.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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