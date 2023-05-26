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Edirne'de tarlada 228 bin kök kenevir ele geçirildi

Edirne'de tarlada 228 bin kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, tarlada ekili 228 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, tarlada ekili 228 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Lalapaşa ilçesinde icra edilen faaliyetlerde, tarlada ekili 228 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Kenevir Edirne 3. Sayfa Haberler

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