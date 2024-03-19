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Edirne'de Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

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Edirne'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi bulundu. Şüpheli otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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