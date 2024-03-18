Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu hafif ticari aracın içinden 1'i kadın toplam 8 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde Edirne TEM Gişelerde yapılan uygulamada durdurulan hafif ticari araç içerisine 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE