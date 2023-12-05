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Edirne'de 72 Bin 700 Kutu Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısında yapılan inceleme sırasında, bir tırın iç kapılarında gizlenmiş 72 bin 700 kutu kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değeri 225 bin Euro olarak belirtildi.

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısının karşı tarafında bulunan Bulgaristan Kapitan Andreevo'nun gümrük memurları, bir tırda yapılan inceleme sırasında, iç kapıların iç boşluklarına gizlenmiş 72 bin 700 kutu kaçak sigara ele geçirdi.

Türk vatandaşı E.D. tarafından sürülen tır, Kapitan Andreevo gümrük kapısına geldi. Türkiye'den Fransa ve Almanya'ya mobilya, dökme yük taşıdığı belirtilen araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol sırasında müfettişler, beyan edilen kargodaki şüpheli yoğunluk alanlarını tespit etti. Gümrük görevlilerinin gerçekleştirdiği fiziksel inceleme sırasında, iç sunta kapıların içinde Türkiye'ye ait tüketim vergisi etiketli çok sayıda sigara buldu. Üç farklı ticari markaya ait toplam 1 milyon 454 bin adet (77 bin 700 paket) sigara ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 225 bin Euro olduğu belirtilirken, tır şoförü ve taşıma firması hakkında soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Trafik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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