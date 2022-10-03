Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne 3. sayfa haberleri... Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı

3. Sayfa Haberleri

Edirne 3. sayfa haberine göre Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı Araçlar tek tek durduruldu, belgeleri eksik olanlar cezadan kaçamadı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan...

Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı

Araçlar tek tek durduruldu, belgeleri eksik olanlar cezadan kaçamadı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, araçların muayenesi, havalı korna, sürücülerin kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge kontrolü yaptı.

Talatpaşa Asfaltı'nda ve kendin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler, belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - 3. Sayfa

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Tragger Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title