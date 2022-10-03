Edirne 3. sayfa haberleri... Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı 3. Sayfa Haberleri Edirne 3. sayfa haberine göre Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı Araçlar tek tek durduruldu, belgeleri eksik olanlar cezadan kaçamadı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan... Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı Araçlar tek tek durduruldu, belgeleri eksik olanlar cezadan kaçamadı EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, araçların muayenesi, havalı korna, sürücülerin kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge kontrolü yaptı. Talatpaşa Asfaltı'nda ve kendin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler, belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Tragger Edirne 3. Sayfa Haberler

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